العتبة العلوية: برامجنا العزائية بذكرى استشهاد امير المؤمنين (ع) ستكون دون أي حضور

2020/05/12 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف أعلنت العتبة العلوية المقدسة ان برامجها العزائية في ذكرى استشهاد امير المؤمنين (ع) ستكون بدون حضور جماهيري، داعية الموالين الى الالتزام بالإجراءات الصحية واداء الزيارة عن بعد.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة وعضو مجلس إدارتها فائق الشمري لـ /المعلومة/، أن “احياء ليالي استشهاد امير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر ستبدأ الليلة […]

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