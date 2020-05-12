صحة كربلاء تعلن شفاء خمسة مُصابين بكُورونا 

2020/05/12 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أكدت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة، الثلاثاء، شفِاء ( 5 ) حالات إصابة بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة، في حين بينت، إن أربعة مُتعافين من الأطفال.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “تم، اليوم، تماثُل ( 5 ) مُصابين ب‍فيروس كُورونا للشفاء ، أربعة منهم تراوحت أعمارهُم بين […]

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