2020/05/12 | 21:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي للمربد: نواب البصرة يطالبون من ادلى بتصريحات عن وزارة النفط بالاعتذار او المقاضاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 21:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياحي للمربد: نواب البصرة يطالبون من ادلى بتصريحات عن وزارة النفط بالاعتذار او المقاضاة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المياحي للمربد: نواب البصرة يطالبون من ادلى بتصريحات عن وزارة النفط بالاعتذار او المقاضاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).