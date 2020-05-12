2020/05/12 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة ذكرى ليلة ضرب الأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالسيف واستشهاده، رفع الراية السوداء فوق قبة مرقده وإتشحت أروقة وجوانب المرق...

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