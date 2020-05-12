قاضٍ متقاعد ينشر “معلومات صادمة” عن رواتب السجناء السياسيين وأعدادهم: 100 مليار تذهب لـنحو 99 ألف شخص شهريًا!

2020/05/12 | 21:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، معلومات صادمة بشأن عدد الاشخاص الذين يتاقضون رواتب سجناء ومعتقلين سياسيين في زمن النظام السابق، فضلًا عن الية احتساب رواتبهم.وقال العكيلي في تدوينات على حسابه في فيسبوك ورصدتها “يس عراق”، إن “مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو ( ٩٩٦١٢) تسعة وتسعون الف […]

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