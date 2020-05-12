أربيل تعلن تعافي 3 مصابين آخرين من كورونا

2020/05/12 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة اربيل ، يوم الثلاثاء، تعافي 3 مصابين آخرين من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة اربيل ، دلوفان محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المصابين الثلاثة تعافوا تماما بعد تلقي العلاج الطبي اللازم.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس في اربيل بلغ 200 شخص.

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