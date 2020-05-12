2020/05/12 | 21:26 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى كشفت حكومة ديالى المحلية، الثلاثاء، عن اضرار تقدر باكثر من 50% من حقول الحنطة بسبب عاصفة ترابية.
وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “العاصفة الترابية القوية التي ضربت ديالى بداية الاسبوع الجاري تسببت وفق التقارير الميدانية من الاقضية والنواحي باضرار تجاوزت حاجز الـ50% من مساحة حقول […]
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وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “العاصفة الترابية القوية التي ضربت ديالى بداية الاسبوع الجاري تسببت وفق التقارير الميدانية من الاقضية والنواحي باضرار تجاوزت حاجز الـ50% من مساحة حقول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضرر 50% من حقول الحنطة بعاصفة ترابية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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