نائب يتحدث عن اسباب رفض فؤاد حسين وخالد شواني ويؤكد: الاول هدر المال والثاني حمل السلاح بوجه الجيش

2020/05/12 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن اسباب رفض الكتل السياسية لمرشحي الكتل الكردية لحقيبتي الخارجية والعدل في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال السعداوي في حديث لموقع “العهد”، إنه “نستبعد تمرير خالد شواني وفؤاد حسين لحقيبتي الخارجية والعدل في البرلمان”، مبينا ان ” فؤاد حسين هدر المال […]

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