قاضٍ يتحدث بالارقام عن قيمة ما يتقاضاه السجناء والمعتقلون السياسيون وسجناء رفحاء من الرواتب التقاعدية

2020/05/12 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن مجموع ما يتقاضاه السجناء السياسيين وسجناء رفحاء من الرواتب التقاعدية.

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيس بوك"، إن "مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو:- (99612) تسعة وتسعون الفا وستمائة واثنى عشر".

واضاف أن " هناك (18577) سجين سياسي، و (51854)معتقل سياسي، و(29181) محتجز رفحاوي ".

وتابع العكيلي أن "هذه الفئات تقبض ما مجموعه (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار )شهريا، بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب ".

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وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان

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