بينهم 3 اطفال.. ’’العناد’’ واهمال الوقاية من كورونا يطيحان بافراد عائلة كاملة في بغداد !

2020/05/12 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، اصابة 8 افراد من اسرة واحدة، بينهم ثلا...





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