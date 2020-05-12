الكاظمي يؤكد على حماية حق التظاهر ومنع الاعتداء على المتظاهرين

2020/05/12 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي إعتداء يتعرضون له.

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