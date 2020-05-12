مسؤول بالصحة العراقية يروي قصة عائلة تعمدت اللقاء بمصاب بكورونا وهذا ما حدث لها

2020/05/12 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، اصابة 8 افراد من اسرة واحدة، بينهم ثلاثة اطفال بفيروس كورونا نتيجة اهمال الاجراءات الوقائية.ونقل الحجامي عبر جداريته في ’’فيسبوك’’، رسالة من مديرة قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية، تتضمن زيارة مريض تبين فيما بعد إصابته بفايروس كورونا في مدينة الحرية.وبدأت […]

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