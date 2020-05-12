"حرب النيران" تلتهم مئات الدونمات الزراعية في جلولاء

2020/05/12 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الثلاثاء بقيام عناصر داعش بإحراق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في أطراف ناحية جلولاء على بعد ٧٠ كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش احرقوا مئات الدونمات من الحنطة والشعير في قرية ام الحنطة في حوض شيخ بابا (١٥ كم شمال جلولاء)".

وأضاف ان "الحرائق لا تزال مشتعلة وأن الأهالي وقوات الجيش يحاولون إخمادها لصعوبة وصول فرق الإطفاء إلى موقع الحادث".

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