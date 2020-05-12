بعد توتّرها: كيف ستكون العلاقات العراقية – الأميركية في حكومة الكاظمي؟

2020/05/12 | 22:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مقرب من رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة، إن «#مصطفى_الكاظمي يحرص على تحسين العلاقات مع #أميركا، لكنه يعرف أن #واشنطن تريد موقفاً أكثر وضوحاً بشأن طبيعة علاقاته مع #إيران».المصدر المقرب يضيف في حديث لموقع “الحرّة” الأميركي،…

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