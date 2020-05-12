ديالى تفرض حجرا صحيا 14 يوم على قرية بعد وفاة بكورونا

2020/05/12 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اعلنت السلطات الصحية في محافظة ديالى فرض الحجر الصحي ،على قرية السلام في ناحية بني سعد لمدة 14 يوما كإجراء وقائي بعد وفاة حالة اشتباه سالبة بفيروس كورونا أمس الاثنين.وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح تابعته " كلكامش برس "، إن الإجراء وقائي ويهدف لفحص شامل لكل الحالات الملامسة لحالة الشخص الذي توفي بسبب كورونا.وتابع العزاوي أنه شكل حزام حول القرية لمنع خروج ودخول أي شخص لحين حسم الموقف الصحي وأخذ العينات من كل الحالات المشتبه بها.

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