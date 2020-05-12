عمليات بغداد تعلن حصيلة مخالفي حظر التجوال والمقبوض عليهم منذ بدء العمل به

2020/05/12 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، نتائج عمليات اعتقال المخالفين لحظر التجوال الوقائي منذ 17 آذار الماضي ولغاية 12 أيار الحالي.وقالت القيادة في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه “تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ آيار من […]

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