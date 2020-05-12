ترامب يبدأ أولى خطوات معاقبة الصين

2020/05/12 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صندوق التقاعد الفيدرالي الأميركي لإلغاء خطة ضخ أكثر من 4 مليارات دولار في استثمارات صينية، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي يلقي فيه الرئيس باللوم على بكين بشكل شبه يومي، لعدم القيام بما يكفي لوقف انتشار فيروس كورونا حول العالم.ومنحت الإدارة الأميركية مجلس الإدارة الذي […]

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