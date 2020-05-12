برلمان كوردستان يخول المالية ببيع أملاك مرهونة لتجار وشركات

2020/05/12 | 22:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في برلمان إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن تخويل الأخير وزارة المالة ببيع أملاك مرهونة تعود لأشخاص وشركات عاجزة عن سداد ديونها للبنوك الحكومية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم ذكر اسمه، إن برلمان الإقليم خول وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان ببيع أملاك مرهونة لتجار وشركات.

وبين المصدر أن هؤلاء التجار وأصحاب الشركات عاجزون عن سداد ما بذمتهم من قروض سحبوها من بنوك حكومية.

ولجأ العديد من التجار وأصحاب الشركات في السنوات السابقة إلى رهن املاكهم للمصارف مقابل سحب الاموال من البنوك الحكومية، إلا أن الكثير منهم عجزوا عن سدادها بفعل تراجع أسعار النفط والحرب ضد داعش وتوقف المشاريع الاستثمارية وغيرها.

من جانبه، أفاد عضو في برلمان كوردستان عن كتلة حركة التغيير، لان وزارة المالية في حكومة الاقليم قررت بيع أملاك مرهونة تعود لشركات مديونة.

وقال جلال محمد في بيان، إن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم واستنادا الى القانونين رقم 43 لسنة 1971 لتسجيل العقارات و56 لسنة 1977 قررت بيع جميع الاملاك المرهونة التي تعود للشركات المديونة.

وتشير التقديرات إلى أن ديون حكومة الإقليم المترتبة على عدد من الشركات والمستثمرين تبلغ نحو 820 مليار دينار.

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