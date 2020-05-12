"بوس" يتسبب بإصابة 8 بكورونا في بغداد.. وتعافي 14 في ثلاث محافظات

2020/05/12 | 22:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن استهانة بعض المواطنين باجراءات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا، فيما اشار الى اصابة ثمانية اشخاص بالفيروس بسبب انتهاك الحظر والتعليمات.

وقال الحجامي "وصلتني هذه الرسالة من مديرة قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية عن زيارة مريض تبين فيما بعد إصابته بفايروس كورونا في مدينة الحرية، البنت المدعوة (ح......



)و عيالها زاروا المدعو (ع...)و هو مريض، اخوها حذرها من احتمال اصابتها بكورونا، فقالت هل تريدون طردنا".

وأضاف، "اجتي هي و عمها و الكل و بوس و كعدة و سوالف ويه المريض..



ديالله هسه ( ٨ ) لازم يروحون للحجر".

واكد الحجامي ان هؤلاء الثمانية تأكدت اصابتهم قبل قليل بينهم ثلاثة اطفال، مردفا "نصبح و نمسي نحذر و نحذر و نحذر ولا من مجيب".

من جهة اخرى أكدت دائرة صحة كربلاء ، الثلاثاء ، شفِاء ( 5 ) حالات إصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة ، في حين بينت ، إن " أربعة مُتعافين من الأطفال ".

وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان صحفي له تلقت "شفق نيوز".



نسخة منه، إنه " جرى، اليوم ، تماثُل ( 5 ) مُصابين ب‍فيروس كُورونا للشفاء ، أربعة منهم تراوحت أعمارهُم بين ( 3 _ 9 ) سنوات ، موَزعين بين منطقة حي الموظفين وقضاء الحسينية ، وإثنين منهم أخوة "، لافتا الى ان حالة الشفاء الخامسة هي لمُصاب من أهالي قضاء الحسينية بعمر ( 63 ) عاماً ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 90 ) حالة " ، أما الحالات الـ ( 13 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية " ، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، بحسب اللوائح الصحية العالمية " ، مُبيناً أن " الإعلان عن حالات الشفاء ، لا يتم إلاَ بعد إجراء العديد من الفحوصات المُختبرية التي تُثبت تعافي المُصاب بشكل تام " .

يُشار إلى أن " الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة ، وصلت إلى ( 110 ) حالة حتى الآن " ، بضمنها ( 7 ) حالات وفاة " .

وفي ميسان، أعلنت دائرة صحة المحافظة في بيان تماثل تسعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا للشفاء، وقد غادروا ردهة العزل في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي الى بيوتهم.

اما في ذي قار، فقد أعلنت دائرة صحة المحافظة شفاء 4 حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان، ان نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللمرة الثانية على التوالي سلامة 4 حالات جديدة كانت مصابة بفايروس كورونا اذ كانت نتيجتها سالبة، مبينا انه وبعد شفاء هذه الحالات يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة الكورونا ولغاية اليوم هو 62 حالة من بين 72 حالة إصابة سجلتها المحافظة.

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