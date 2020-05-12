المرور تستثني سيارات الاجرة من قرار الفردي والزوجي

2020/05/12 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن استثناء سيارات الاجرة من قرار الفردي والزوجي.وقال مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في تصريح صحفي تابعته “ألعهد نيوز”، انه “تقرر استثناء سيارات الاجرة من قرار الفردي والزوجي”.واضاف ان “الاستثناء اعتبارا من اليوم”.

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