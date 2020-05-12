عمليات صلاح الدين للحشد توجز انجازات المراحل الأربع من “ثأر الصائمين”

2020/05/12 | 22:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مشتاق الحساني، الثلاثاء، عن تدمير 30 مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي والعثور على معملين للتفخيخ خلال عمليات “ثأر الصائمين” غربي صلاح الدين التي اختتمت مرحلتها الرابعة.وقال الحساني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قيادة صلاح الدين للحشد الشعبي شرعت بعمليات (ثأر الصائمين)

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