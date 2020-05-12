افتتاح مشروع  الكاميرات المرورية لمراقبة العجلات المخالفة في كربلاء

2020/05/12 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..افتتحت محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، مشروع شعبة الاتصالات ومراقبة الكاميرات المرورية المباشرة في حركة العجلات والتي تساهم بفك الاختناقات المرورية في المحافظة .وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذا المشروع هو الاول في العراق بعد محافظة بغداد ، […]

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