اقتصادي يدعو الداخلية لإخلاء سوق الثلاثاء المخصص لإنشاء مركز تجاري كبير 

2020/05/12 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال المختص بالشأن الاقتصادي ثامر اللهيمص ان مشروع المركز التجاري المتكامل في موقع سوق الثلاثاء المركزي يواجه تحديات عدم الاخلاء، رغم جاهزية الجهة المنفذة.وأشار لهيمص الى أن دائرة البطاقة الموحدة تشغل جزء بسيط من الموقع، يحد من تنفيذ هذا المشروع الاستثماري الكبير والمعطل منذ خمس سنوات .ولفت الى ان الاجازة الاستثمارية صادرة […]

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