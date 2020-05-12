2020/05/12 | 22:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبٌ لأخر عن البصرة : اما الاعتذار عن اتهام حقيبة النفط او المقاضاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبٌ لأخر عن البصرة : اما الاعتذار عن اتهام حقيبة النفط او المقاضاة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبٌ لأخر عن البصرة : اما الاعتذار عن اتهام حقيبة النفط او المقاضاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).