2020/05/12 | 22:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _نينوى أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية تمكنها من ضبط مدير تقاعد نينوى ومديرة مندوب مكتب الإدارة العامة للمنطقة الشمالية لمصرف حكومي ومدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني و (16) متهماً من موظفي الشركة في المحافظة..حيث ذكرت، دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أن فريق عمل المديرية انتقل إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكتروني والدوائر ذات العلاقة وبعد إجراء التقصي والتحري بخصوص إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقة الكي كارد، وإجبار المتقاعدين على الاستبدال ببطاقة الماستر كارد مقابل استقطاع مبالغ مالية أكثر من المقرر، تمكن الفريق من ضبط المتهمين كل من مدير تقاعد نينوى، ومديرة مندوب مكتب الادارة العامة للمنطقة الشمالية للمصرف الحكومي، ومدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف، و (16) من موظفي الشركة في المحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير التقاعد ومتهمين آخرين في نينوى ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير التقاعد ومتهمين آخرين في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).