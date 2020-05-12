قمة التعليم عن بعد في العراق لدعم التعليم خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد

2020/05/12 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (IITE) ومنظمة اليونسكو في العراق ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وإقليم كردستان، استضافت هواوي قمّة التعليم التي عقدت عبر الإنترنت بعنوان “التعلّم مستمرٌ”، وذلك انطلاقاً من التزامها بالمساعدة في التخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على عملية التعليم في العراق.وتستهدف هذه القمة […]

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