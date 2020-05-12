فلاحو ربيعة يطالبون بمستحقات العام الماضي وفتح منافذ للتسويق

2020/05/12 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب محمد الجفال عضو جمعية الفلاحين في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بفتح منافذ لتسويق محصولي الحنطة والشعير لفلاحي المنطقة، وفيما دعا الحكومة الى صرف مستحقات الفلاحين، لفت الى ان محصول زراعة الحبوب في الموسم الحالي وفير.

وقال الجفال لوكالة شفق نيوز إن "الساحات المخصصة لتسلم الحبوب من المزارعين ممتلئة بمحصول العام الماضي"، مشيرا الى ان "إدارة محافظة نينوى وعدت بتوسيع الساحات وتوفير سيارة أخرى لاطفاء الحرائق بعد سحب سيارات الاطفاء من جنوب المحافظة لانهاء مهامها هناك".

واضاف ان "ناحية ربيعة تعتمد على سيارة واحدة لاطفاء الحرائق"، داعيا الحكومة العراقية الى "صرف مستحقات المزارعين لمادة الشعير للعام الماضي"، ومؤكدا ان "زراعة الحبوب في الموسم الحالي تبشر بالخير الوفير اذا ما تجنبت المزارع اي حوادث حرق".

جدير بالذكر انه ومع ابتداء موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في شهر أيار الجاري، ابتدأت موجة حرائق متعددة طالت محصولات المزارعين في مناطق شتى، ونجم عنها خسائر كبيرة في الممتلكات التي تمثلها محاصيلهم.

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