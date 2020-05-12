بريطانيا تقدم مساعدة مالية للعراق لهدف واحد

2020/05/12 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تخصيص حزمة مالية لدعم العراق في مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفليان، نشرته السفارة الربيطانية ببغداد عبر "فيسبوك".

وقالت تريفليان إن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والشعب العراقي، بينما تواجه بلدينا مع بقية بلدان العالم خطر كورونا".

وأضافت أن "المملكة ملتزمة بمساعدة العراق في التعامل مع الجائحة، ويجري الآن إعادة تخصيص هذه الحزمة المالية (دون تحديد قيمتها) ضمن الميزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية إلى العراق".

وأشارت المسؤولة البريطانية إلى أن "التمويل المذكور سيساعد الصندوق المشترك للمساعدات الإنسانية في العراق".

وتابعت تريفليان قائلة إننا "سنواصل دعم الفئات الأكثر ضعفا في البلاد، مثل المهجرين وغيرهم من المتضررين من الحروب، إذ أن وجود عراق أكثر أمنا واستقرارا هو أمر يصب في مصلحتنا جميعاً".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الخارجية البريطانية دعمها للحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

وكان البرلمان العراقي منح الخميس، الثقة لحكومة الكاظمي غير مكتملة الأركان بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وحتى مساء الثلاثاء، سجل العراق ألفين و913 إصابة بكورونا، بينها 112 وفاة، و1903 حالات شفاء.

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