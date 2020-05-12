الكاظمي يتوعد بعدم التسامح مع أي “اعتداء” بحق المتظاهرين المناهضين للسياسيين

2020/05/12 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية، اليوم الثلاثاء 12 أيار 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وافتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات ، داعيا الوزراء والمسؤولين في الحكومة للإبتعاد عن المجاملات والمحسوبيات […]

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