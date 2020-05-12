تعرف على افضل الهواتف لـ 2020

2020/05/12 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشر موقع AnTuTu المتخصص بتقييم الإلكترونيات قائمة جديدة صنف فيها أفضل هواتف أندرويد الذكية من حيث الأداء، والتي طرحت في الأسواق حتى أبريل العام الجاري.وتصدر ترتيب القائمة هاتف Xiaomi Mi 10 Pro الذي حصل على أكثر من 593 ألف نقطة في تقييم الأداء، وتلاه في المركز الثاني هاتف OnePlus 8 Pro الذي […]

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