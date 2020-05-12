الهندي جوزيف مانو والسعادة غير المشروعة للآخرين

2020/05/12 | 22:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عثمان بوطسان كاتب وباحث مغربي ولد جوزيف مانو في جنوب الهند عام 1974، ويَعْتبر نفسه طفلاً من مدراس، المدينة التي نشأ فيها.عمل الصحفي الشهير لصحيفة التايمز أوف انديا، ومحررا لأسبوعية نيودلهي المفتوحة باللغة الإنجليزية.فازت روايته الأولى ’’Serious Men’’ بجائزة أفضل عمل خيالي، والتي تمنحها صحيفة The Hindu اليومية سنة 2010.رُشحت […]

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