2020/05/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ توقعت‭ ‬المبعوثة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تضاعف‭ ‬معدل‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬حاليًا‭.‬فيما‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لبعثة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬رمزي‭ ‬نعمان‭.‬ وذكر‭ ‬مكتبه‭ ‬الاعلامي،‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬“بحث‭ ‬سبل‭ ‬تنسيق‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات أممية بزيادة فقر العراقيين 40 بالمائة والكاظمي يبحث مع البنك الدولي القروض والاصلاحات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات أممية بزيادة فقر العراقيين 40 بالمائة والكاظمي يبحث مع البنك الدولي القروض والاصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).