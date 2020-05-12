النصوص الأعلى والمتصرفون الأدنى

2020/05/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام دائماً‭ ‬مشاكل‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬شخصية،‭ ‬سأترك‭ ‬جانباً‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬حكموا‭ ‬البلاد‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬عُقد‭ ‬مناطقية‭ ‬وحزبية‭ ‬وطبقية‭ ‬وقبائلية‭ ‬ونفسية‭ ‬فأهانوا‭ ‬انفسهم‭ ‬واهانوا‭ ‬المنصل‭ ‬معهم‭ ‬،‭ ‬وأتناول‭ ‬هنا‭ ‬التوجه‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬سائداً‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬التغيير‭ ‬بأشخاص‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬امكاناتهم‭ ‬،‭ ‬ونسيان‭ ‬ان‭ ‬الجميع‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬منهج‭ ‬مقرر‭ ‬من‭ […]

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