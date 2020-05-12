هجمات متعددة لداعش في خانقين

2020/05/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬خلية‭ ‬الاعلام‭ ‬الامني‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬واصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بينهم‭ ‬امراة‭ ‬وطفلة‭ ‬بهجمات‭ ‬ارهابية‭ ‬لداعش‭.‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للخلية‭ ‬ان‭ ‬مجموعة‭ ‬ارهابية‭ ‬داعشية‭ ‬إطلقت‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬حراسة‭ ‬تابعة‭ ‬لفرقة‭ ‬المشاة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬صينية‭ ‬–‭ ‬حديثة،‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬مقاتلين‭ ‬إثنين‭ ‬وإصابة‭ ‬اخر‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ […]

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