قوات العقرب تعتقل مطلوبين للقضاء خلال اشتباكات في ابي صيدا

2020/05/12 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين بعد اشتباكات معهم في ناحية ابي صيدا بديالى.وذكر المكتب الاعلامي للفرقة، في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الفوج الثالث ( العقرب ) اللواء الثاني فرقة الرد السريع تمكن من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء بعد اشتباكات مسلحة معهم في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

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