استخبارات الحشد تزود صقور الجو بإحداثيات عن وجود عناصر داعش جنوب الموصل

2020/05/12 | 23:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زودت استخبارات الحشد الشعبي في عمليات نينوى، الثلاثاء، صقور الجو العراقية بإحداثيات عن وجود عناصر داعش جنوب مدينة الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان ” الفريق التكتيكي الخاص باستخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نجح في تزويد ابطال صقور الجو بإحداثيات تفيد بوجود عناصر داعش جنوب الموصل”، لافتا الى ان “الاحداثيات

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