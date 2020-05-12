إدخال محطة علي الشرقي الثانوية ( ٣٣/ ١١ ك.ف) للعمل بعد تأهيلها

2020/05/12 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي ، الثلاثاء، مشروع تأهيل محطة علي الشرقي الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف) في ناحية علي الشرقي(٦٠ كم ) شمال مدينة العمارة.وقال مدير فرع توزيع كهرباء ميسان سعد عبد الحسين يسر لـ(المستقلة) إن المشروع لتأهيل المحطة الثانوية سعة ( ٢× ١٦ ام.في .اي ) من قبل […]

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