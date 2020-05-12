2020/05/12 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن مجموع ما يتقاضاه السجناء السياسيين وسجناء رفحاء من الرواتب التقاعدية.

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيس بوك"، إن "مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين

بغداد اليوم - كردستان

قال عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهجت علي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يطبق أعلى درجات الشراكة في إدارة الإقليم، لكن اطرافا من الاتحاد الوطني، تحاول خلق الازمات، حسب تع

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارات هامة بشأن وضع الدولة المالي ومكافحة الفساد وملف المتظاهرين.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس الو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كاظم: التعليم الالكتروني مهم للحفاظ على العام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كاظم: التعليم الالكتروني مهم للحفاظ على العام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).