بعملية استباقية.. الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” بمحاذاة عجيل وعلاس

2020/05/12 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية استباقية لإحباط محاولة تسلل لـ”داعش” في سلسلة جبال حمرين شمال محافظة صلاح الدين والمحاذية لحقلي عجيل وعلاس.وقال الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إنه “بعد ورود معلومات استخباراتية عن تحركات عناصر من فلول داعش الارهابي في سلسلة جبال حمرين شمال محافظة صلاح الدين والمحاذية لحقلي […]

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