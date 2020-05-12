وزير التعليم: لدينا مشروع لتحويل بعض الملاكات من الجامعات الحكومية الى الاهلية

2020/05/12 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أدلى مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الثلاثاء (12 آيار 2020)، بأول تعليق بعد ان ارتفعت الاصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة من 51 اصابة الى 95، فيما طرح 3 اسباب لذلك.

وقال رياض الحلفي، في حديث ل

بغداد اليوم - متابعة

حذر استشاري علم الأمراض، محمد إسماعيل، من عودة قوية لفيروس كورونا في العراق بسبب خروقات حظر التجوال الجزئي، فيما تحدث عن خيار وحيد لتقليل خطر الفيروس وتجاوزه.

وذكر محمد اسماعيل، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن &

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