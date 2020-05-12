مهاجم ريال مدريد السابق متورط في جريمة تهريب المخدرات

2020/05/12 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

ألقت قوات الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، القبض على الكولومبي إدوين كونجو، نجم فريق ريال مدريد السابق لكرة القدم، في عملية لمكافحة المخدرات، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على التحقيقات.

وكشفت تقارير صحفية، أن مهاجم النادي الملكي السابق، أُلقي القبض عليه في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، رفقة تسعة أشخاص آخرين، بسبب المشاركة في في عملية تهريب المخدرات.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن:" المهاجم الكولومبي متهم بالانتماء لشبكة إجرامية كبيرة، عملت على تهريب مخدر "الكوكايين"، خلال الفترة الماضية، ليخضع للتحقيقات في مدريد".

وتضاربت الأنباء حول مصير كونجو، حيث أشار التقرير، إلى أنه تم إطلاق سراح مهاجم ريال مدريد بعد الخضوع لتحقيقات في مكتب مكافحة المخدرات المركزي، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه سيبقى رهن الاحتجاز في مكاتب الشرطة للخضوع للمزيد من التحقيقات.

ودافع كونجو، صاحب الـ43 عامًا، عن ألوان الميرينجي مطلع الألفية الجارية، وتحديدًا في بين عامي 2001، 2002، كما لعب بقميص أندية بلد الوليد، وليفانتي في الليغا، إلى جانب تولوز الفرنسي.

وخاض المهاجم الكولومبي، 164 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 33 هدفًا على مدار 8 مواسم، قبل أن يعلق الحذاء ليعمل خلال الفترة الماضية كمحلل في بعض القنوات الرياضية في إسبانيا.

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