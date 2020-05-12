الاعلام الامني تعلن مقتل واصابة 7 اشخاص بينهم من القوات الامنية في الفلوجة

2020/05/12 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية الإعلام الأمني============القوات الأمنية في محافظة الانبار، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على منزل احد المواطنين في" قرية الذيبان بمنطقة النعيمية جنوبي قضاء الفلوجة" ، وقد أسفر هذا التعرض عن" استشهاد 3 أشخاص من بينهم احد منتسبي وحدات جهاز مكافحة الإرهاب وجرح 4 مدنيين" ، ولاذت المجموعة الإرهابية بالفرار.============12 آيار 2020

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اخر حصيلة من الملقى عليهم القبض بسبب مخالفة قانون حظر التجوال.

وجاء في بيان للعمليات " تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقا

بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، الثلاثاء 21 ايار 2020، على إغلاق القوات الأمنية مقر جماعة "ثأر الله"، في محافظة البصرة، على خلفية توجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وشدد علي الحسيني

بغداد اليوم - بغداد

حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الثلاثاء (12 آيار 2020)، الجهة المسؤولة عن اطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بعد قرار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بالافراج عن من لم يثبت تورطه بسفك الدم العراقي.

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