2020/05/12 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، حقيقة قيام وزارة الصحة بمنعها من التصريح بشأن عدد الاصابات بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة : الموقف الوبائي سيصدر من بغداد حصراً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة : الموقف الوبائي سيصدر من بغداد حصراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).