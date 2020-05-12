قوى الحشد: قادرون ان نرد على “جوكرية” امريكا وقبولنا بمخاضات العملية السياسية هو لتغليب المصلحة العامة

2020/05/12 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار القائد الميداني، والقيادي بحركة عصائب اهل الحق، جواد الطليباوي، اليوم الثلاثاء، بان قوى الحشد قادرة ان ترد على “جوكرية” امريكا الذين يقومون بحرق مقرات الاحزاب ولكن التاجيل جاء لتفويت الفرصة على مخططات امريكا.وبين الطليباوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “العملية السياسية مرت في الفترة الماضية بمخاضات عسيرة، اضطرت بسببها القوى السياسية […]

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