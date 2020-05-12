2020/05/12 | 23:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدهم: نواب البصرة أوقفوا المداولات لاختيار مرشح للنفط وتخيير من اتهمهم بأمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهم: نواب البصرة أوقفوا المداولات لاختيار مرشح للنفط وتخيير من اتهمهم بأمرين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهم: نواب البصرة أوقفوا المداولات لاختيار مرشح للنفط وتخيير من اتهمهم بأمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).