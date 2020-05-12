احباط هجوم لداعش استهدف حقول نفطية في صلاح الدين

2020/05/12 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين اعلن الحشد الشعبي،احباط هجومين لتنظيم داعش على حقلين نفطيين في محافظة صلاح الدين .وذكر بيان للحشد الشعبي انه بعد ورود معلومات استخبارية عن تحركات عناصر من فلول داعش الارهابي في سلسلة جبال حمرين المحاذية لحقلي عجيل وعلاس، قامت قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي بتمشيط المنطقة .واضاف البيان : بعد انتهاء الواجب وجه آمر اللواء ونس الجبارة المقاتلين بضرورة الالتزام واتخاذ الحيطة والحذر لمنع تسلل اي عنصر من عناصر داعش .

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