داعش يهاجم

2020/05/12 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قتل واصيب ٩ مواطنين ، بينهم منتسبون امنيون، بهجوم مسلح شنه تنظيم داعش غربي بغداد.وافاد شهود في اتصال بـ"كلكامش برس " ان " عناصر من داعش هاجموا دار سكنيا في قرية البو ذيبان بمنطقة زوبع في قضاء ابي غريب غربي بغداد ".وان الهجوم ادى الى "استشهاد ٣ مواطنين بينهم منتسبان امنيان واصابة ٦ اخرين بينهم نساء واطفال".

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