إيران تعتقل عشرات الكورد بذريعة التعاون مع منظمة معارضة

2020/05/12 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقل تقرير اعلامي امريكي عن منظمة حقوق الانسان –هنگاو، يوم الثلاثاء، ان الحرس الثوري الايراني قام خلال الاسبوعين الماضيين، باعتقال عشرات الكورد من مدن بيرانشهر وبانه ومحيطهما.

وجاء في تقرير للقسم الكوردي للمنظمة لـ(VOA) ان الناشط دياكو مرادي في المنظمة التي تتخذ من النرويج مقرا لها صرح باسماء 11 شخصا من بيرانشهر وحدها اعتقلهم الحرس الثوري الايراني بذريعة تعاونهم مع احدى المنظمات السياسية المعارضة في ايران.

وكانت ايران قد اعلنت قبل مدة أن عددا من قواتها قتلوا في مواجهات مع منظمة سياسية كوردية.

واشار مرادي الى اوضاع المعتقلين وخصوصا في سجن ارومية والذي نقلت التقارير الخبرية اصابة معتقل آخر فيه بفيروس كورونا المستجد، مضيفا ان العديد من الاشخاص توفوا في هذا السجن.

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