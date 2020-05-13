الغانمي: سأقطع يد كل من يبيع ويشتري مناصب الداخليةش

2020/05/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرور أربيل يستأنف الدوام لإنجاز معاملات المراجعين الغانمي: سأقطع يد كل من يبيع ويشتري مناصب الداخلية بغداد – الزمان هدد وزير الداخلية عثمان الغانمي بقطع يد كل من تسول له نفسه بيع المناصب في الوزارة.واطلعت (الزمان) على مقطع مصور يظهر فيه اجتماع الغانمي بقيادات الوزارة امس , اكد خلاله (يجب أن تكون الوزارة أول […]

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