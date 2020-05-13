2020/05/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ملايين عراقي من 5 بالخارج يتسلّمون رواتب وتصرف بدول العالم إقتصادي: الكاظمي يستطيع النهوض بالعراق إذا إستغل الثروات وغيّر المستشارين بغداد- رحيم الشمري حدد اقتصادي خطوات نجاح الوزارة الجديدة بايجاد فريق متكامل سياسي اقتصادي اعلامي ، يخطط وينفذ يستغل ثروات البلاد بالشكل السليم ، ويسير بطريق التحول من التراجع والخسارة الى النجاح والربح والتقدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 ملايين عراقي من 5 بالخارج يتسلّمون رواتب وتصرف بدول العالم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 ملايين عراقي من 5 بالخارج يتسلّمون رواتب وتصرف بدول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).